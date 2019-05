Estaba escrito. El Valencia tenía todas las papeletas para derrotar al Barcelona en la final de Copa del Rey que este sábado se disputó en el Benito Villamarín. Si la cosa va de sensaciones, los ché querían llevarse la copa a casa aupados por una afición ilusionada, que hace 11 años no sabía lo que era llegar a una final. Porque desde que los equipo poderosos de nuestra liga comenzaron a darle importancia a la Copa del Rey, se convirtió en un monólogo, básicamente azulgrana, que el sábado jugaba su quinta final consecutiva. Pero el golpe de Anfield ha sido muy grande y de esa decepción, los de Valverde aún no se han recuperado. Por eso el resultado de la final no extrañó a nadie. Un equipo eufórico y con hambre, contra un once depresivo y sin ideas, daba a entender que podía suceder lo que terminó pasando. El Barcelona se plantó seguro en el campo de juego y el Valencia, con las líneas bien juntas, apostó por salir al contragolpe. La velocidad de los delanteros y los fallos de la defensa culé cambiaron el encuentro y antes de ir al descanso el equipo de Marcelino ganaba por dos goles de diferencia, que al final le dieron la victoria. El Valencia llegaba de menos a más. Después de un principio de temporada muy cuestionado y con el técnico a punto de ser despedido, lograron el despegue. A veces la paciencia es buena consejera y al valencianismo le ha salido bien. Técnico y jugadores tuvieron la oportunidad de revertir la situación. De revertir el juego y los resultados. Entonces los pitos se transformaron en aplausos y comenzaron a creer. Un final de liga a todo tren y la clasificación para la próxima Champions ya hubiera sido todo un mérito reconocible. La clasificación para la final de la Copa era ya un merecidísimo premio para reconocer una buena temporada. Pero ganar la final en el año del centenario elevaría al equipo a los altares. En Mestalla ya pueden empezar a cambiar las fotos de la última copa ganada que rodean el estadio.