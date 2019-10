Centrados en lo que nos une

EL próximo 10 de noviembre, los almerienses y el resto de españoles vamos a acudir de nuevo a las urnas como consecuencia de los cálculos interesados del candidato Pedro Sánchez y de su probada incapacidad para el diálogo. Para ello, desde el Partido Popular de Almería hemos presentado una lista de candidatos al Congreso y al Senado que garantizan la experiencia, el empuje y la capacidad de trabajo necesarias para terminar con este bloqueo y ganar entre todos el futuro para Almería y para España.

Mujeres y hombres que han demostrado su compromiso con nuestra tierra, como Miguel Angel Castellón, Juanjo Matarí, Ana Labella, Rafa Hernando, Luis Rogelio Rodríguez Comendador y Rosario Soto, a los que aprecio y respeto y con los que estoy seguro de que Almería saldrá ganando. Personas que van a ser capaces de sumar y concitar el respaldo de los almerienses, que tienen en estas dos listas el mejor reflejo no sólo de lo que es hoy Almería, sino de lo que todos queremos seguir siendo en el futuro: una tierra próspera y abierta, capaz de traducir nuestro talento y nuestra capacidad de innovación en los ejes de la estabilidad y un progreso común.

Para ello no caeremos en la trampa de Sánchez y no contribuiremos a convertir la campaña en un festival de ocurrencias y ofertas al por mayor o en un debate histórico sobre el pasado. No hablaremos de las cosas que solo interesan a Sánchez, sino de las cosas que de verdad interesan a los almerienses. Hablaremos del empleo, de las pensiones, del agua, del modo de garantizar nuestro estado de bienestar y generar más calidad de vida para todos los almerienses. Hablaremos, en definitiva, de lo que de verdad importa a la gente.

En el PP afrontamos la campaña con ilusión y ánimo constructivo, centrados en las cosas que nos unen a todos y con el objetivo claro de ganar entre todos el futuro. Vamos a explicar lo que hemos hecho y lo que queremos hacer, poniendo como modelo los ejemplos de las comunidades, ciudades y pueblos en los que el gobierno del PP supone una garantía de progreso, de éxito y de desarrollo común. Unidos en torno a ese proyecto que preside mi amigo Gabriel Amat, queremos potenciar todo lo que nos cohesiona, para aglutinar a los almerienses en torno a una idea centrada, dialogante y reformista, que ofrece además la garantía de la experiencia y la seriedad de gestión en un contexto económico incierto.