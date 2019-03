En Central Park te esperamos, doc

Queda un año y ocho meses todavía para la que será nuestra maratón inaugural (todavía no hay ni fecha, aunque sí mes: noviembre de 2020) y destilo emoción a raudales. Le tengo comida la cabeza a todo aquel que me conoce, pero soy de ese tipo de personas que disfrutan tanto con la organización de un proyecto como con la ejecución del mismo. En este caso un reto deportivo que, como bien dice nuestro traumatólogo de cabecera, Antonio Ríos, nos "va a cambiar la vida": Nueva York 2020, el 50º aniversario de la maratón de maratones. El día que me rompí la rodilla, Gregorio me dedicó una foto en la que me animaba con el Camino de Santiago y los susodichos 42, 195 kilómetros neoyorquinos. Ése era el reto mientras chillaba de dolor en la camilla del fisio, me veía totalmente incapaz de hacerlo, el día después de quitarme las muletas tras tres meses: no sabía ni andar. Sin embargo, sacrificio, esfuerzo, ilusión, trabajo y amor al deporte lo consiguen todo. Antonio, nuestro Irondoc, nos metió el gusanillo y ahora estamos en ese proceso de mentalización que requiere una prueba que te exige lo mejor de ti tanto física como mentalmente. La pared de los 30 kilómetros es el Everest, parece imposible de subirla. No hay fuerzas, no hay oxígeno, sólo tirones y contracturas. Pero creo que tengo ese gen competitivo que me va a hacer llegar a Central Park, aunque sea tan exhausto como Filípides. Si les gustaba correr tan poco como a mí [lo odiaba en los entrenamientos de fútbol y tenis], pero tienen ganas de comenzar en el mundillo del corredor popular, lean los libros de Antonio Ríos y les aseguro que nos veremos en la próxima Media Maratón de Almería.

A propósito, me lesioné un 14 de febrero de 2016 y en la Sanidad Pública me dieron cita para operarme en 2018. Tuve que hacerlo por lo privado, lógicamente, y gracias a ello voy a poder hacer la maratón. En la sanidad andaluza hay grandes profesionales, pero el sistema era un auténtico caos, como ahora está saliendo a la luz.