Cerca del abismo

La ciudad de El Ejido vuelve a estar en vilo por culpa del fútbol. Después de una temporada desastrosa donde se vendió la piel del oso antes de cazarlo, el descenso puede conllevar la estampida del hasta hoy presidente Pierre Mevy. Nadie ha estado a la altura. Ni los encargados de confeccionar la plantilla, ni los entrenadores que han pasado por el banquillo, ni los jugadores y tampoco el presidente. Una vez consumado el descenso han tenido que buscar dinero in extremis para poder pagar a los jugadores el dinero que se les adeudaban y que no se produzca otro descenso, en este caso administrativo. Parece que el club seguirá en Tercera División pero a tan solo dos semanas de que comience la pretemporada no sabemos que proyecto habrá en marcha. Una ciudad como El Ejido debería tener siempre un pie en la categoría de bronce o por lo menos luchar por ello. No hay para más. Los años dorados ya pasaron y ese sueño que hace unos meses nos querían vender los satélites que planean sobre Santo Domingo era solo un sueño que se convirtió en pesadilla. Convendría aprender y tener los pies en el suelo. No se aprendió mucho cuando vimos morir al Poli Ejido, o por lo menos no lo suficiente para que la situación no se vuelva a repetir. No sabemos en las manos que caerá el fútbol ejidense, lo que es obvio es que el sentimiento celeste permanece arraigado. Ahora comienza un largo camino para volver a Segunda División B. De momento hay un entrenador (de momento) que no sabe con lo que va a poder contar. La inestabilidad que produce la incertidumbre sobre la marcha del actual presidente puede desembocar en un esperpento que ya se vivió anteriormente. Ojalá todo se resuelva y haya una cabeza visible que tenga los pies en el suelo. La afición no se lo merece. Ilusionarse es difícil, con tantas trabas misión casi imposible. En cualquier caso pasado el tiempo, los entrenadores, los jugadores y hasta los presidentes solo ellos permanecerán: los aficionados.