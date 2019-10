¡Cerrad la puerta!

Asisto atónito a la publicación que realizó mi compañero Paco Gregorio hace unos días en estas mismas páginas. En ella se hablaba de cómo el director general de, Mohamed El Assy, bajó al vestuario en Alcorcón en el transcurso del descanso. Algo inaudito en los tiempos que corren y que no le encuentro la lógica por ningún lado. Además, no solo se contentó con bajar al sitio sagrado de los futbolistas, si no que además les abroncó para que diesen la vuelta al partido. A simple vista puede parecer que surtió efecto, ya que los rojiblancos iban perdiendo 1-0 al descanso y, aunque llegaron a remontar, salvaron un punto en su visita al sur de Madrid. Pero el precedente que se crea es monumental. Un directivo, por muy alto rango que tenga, entrando en un vestuario en mitad de un descanso. Sinceramente no recuerdo algo igual. Entiendo que este suceso no pasaría con otro tipo de entrenador. Se me hace difícil imaginarme esta situación con Francisco, Emery o Alcaraz. Es más, ya que el presidente Turki Al-Sheikh tiene a bien reunirse con los más prestigiosos entrenadores de la liga, podría hacerles la consulta de qué pasaría si en mitad de un partido baja al vestuario. Seguro que Mourinho, Setién o Cappa cerrarían la puerta de un portazo. Entiendo que Pedro Enmanuel sabe dónde están sus límites. Sigue la UD Almería buscando su identidad de juego. A raíz de lo dicho esta semana en rueda de prensa por los protagonistas, van a intentar ser más protagonistas con el balón y es algo muy necesario. Enfrente tendrán a un Extremadura que intentará contragolpear cuando encuentre el balón. El entrenador Manuel Mosquera está optando por un 4-4-2 en bloque bajo con mucho trabajo de sus dos puntas. Recupera tras sanción a Gio Zarfino, sin duda la pieza clave en la medular del equipo extremeño. El veteranísimo Casto en la portería y Nono en el extremo izquierdo son los futbolistas más destacados de un equipo que va a pelear hasta el final por la permanencia. Arriba mucho oficio para Willy y Pinchi.