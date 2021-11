Lo que es del César

Mucho se está hablando en estos días de Sousa y de su aportación al equipo, sobre todo en los dos últimos partidos fuera de casa en los que ha estado brillante, en detrimento de Sadiq, que no anda tan fino como hace un mes y está peleado con el gol. Pero a lo que iba. El equipo está de dulce y eso lo estamos viendo todos. Que lo que antes no le salía ahora si le sale y que la suerte que tantas veces le fue esquiva ahora está de su lado y no hay que decirlo con la boca pequeña, El equipo está teniendo esa pequeña dosis de fortuna que te ayuda a ganar los partidos o a no perderlos.

No voy a entrar en el juego que hace el equipo -aunque como aficionado y sobre todo cuando juega en casa, sí que se le puede pedir un poco más, algún remate más a portería, que la gente no se aburra y veamos bostezos en las gradas-, pero lo que cuentan son los puntos y no por mucho jugar bien -siempre se ha dicho que es el camino más fácil para ganar los partidos- te asegura la victoria. La victoria te la asegura un buen trabajo y hacer un gol más que el adversario. Aquí no hay una clasificación por jugar bien o mal, Hay una clasificación por puntos y estos se obtienen ganando partidos.

Y buena parte de culpa de que las cosas le estén yendo tan bien al equipo la tiene Fernando. Fí, Fernando, el portero. A día de hoy me sigo preguntado, como muchos aficionados del Almería, por qué José Gomes se empeñó en hacerle sitio fijo en el banquillo, cuando con el tiempo se ha demostrado que es muchísimo más portero que Makaridze y los números están ahí. Fernando si, Fernando está a un nivel impresionante. Sus aciertos le están dando puntos al Almería.