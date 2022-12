La semana que viene el equipo juvenil de División de Honor del Almería va a afrontar un reto que andaba persiguiendo desde hace varias temporadas. Hablo de la Copa del Rey juvenil, una competición a la que llegan los mejores equipos juveniles de España y lo va a hacer esta temporada el Almería, dirigido brillantemente por Alberto Lasarte, que ha sabido dirigir a un grupo de jóvenes talentosos que veremos a ver hasta dónde les lleva. Hasta ahora, una temporada para enmarcar en su grupo doméstico y a partir de la semana que viene, pelear por un reto ilusionante, con más valor aún si cabe gracias a Alberto Lasarte. Y resalto lo del entrenador porque por fin alguien se ha dado cuenta que en Almería hay muy buenos jugadores y se puede apostar por ellos y no rasgarnos las vestiduras cuando nos enteramos de los éxitos de nuestros niños fuera de Almería. Hasta siete jugadores nacidos en Almería tiene Alberto en plantilla, y doce continúan del equipo que la pasada temporada fue campeón de Liga. Debe de ser un ejemplo a seguir. No es de recibo que en el segundo equipo del club, el filial, sólo haya un jugador de Almería y muchísimos extranjeros, con un presupuesto mareante y sueldos que nada tienen que envidiar a muchos equipos de la Primera RFEF. Lasarte ha apostado por los nuestros, por gente a la que por ilusión no le va a ganar nadie y ahí está su trabajo. A ver si alguien se va dando cuenta que en Almería hay muy buenos jugadores, sólo que necesitan confianza y apostar por ellos. No quisiera pasar por alto un pequeño o gran detalle que también está unido al éxito del equipo juvenil del Almería: el campo de campo. De la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, al Huércal, con condiciones optimas, perfectas para desarrollar su trabajo, cosa que en Los Ángeles no se puede hacer debido a las restricciones y condicionantes que se le ponen a los equipos que utilizan las instalaciones municipales, lo que hace que en muchas categorías nuestros equipos estén en clara desventaja con el resto de clubes de otras provincias.