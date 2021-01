Cesiones devaluadas

Almería, 21 de enero de 2020. Estimado Piñeiro, como bien apuntas la política de cesiones del club está resultando algo caótica, más bien pareciera que la dirección deportiva las utiliza como un mecanismo para quitarse pesos muertos de encima. El ejemplo del fallido préstamo de Aguza al Cartagena y los problemas que está teniendo Vada en el Tenerife desde la destitución de Fran Fernández apuntan que la entidad debería cuidar mejor el destino de jugadores que todavía no han dicho su última palabra en esto del fútbol. Por eso va a ser muy importante acertar con los equipos donde se envíe a Appiah o Escobar para que estos jóvenes valores no se devalúen, en particular el extremo inglés que, no olvidemos, sigue siendo a día de hoy el fichaje más caro de la categoría de plata. A los uruguayos Olivera y Gutiérrez también habría que buscarles acomodo porque andan muy verdes. PD: A Mendes entre la prensa se le conoce como el jugador de rugby...