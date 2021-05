Ceuta en la jugada

La situación internacional, que se ha ido gestando en los últimos años, está produciendo unos efectos indeseables en la política española, nacional e internacional. Repercute en las relaciones internacionales, pues ha provocado disrupciones en la relación diplomática con nuestro vecino marroquí. Internamente porque agudiza la soledad del gobierno, su inactividad y contradicciones. La política exterior desarrollada en los últimos meses carece de lógica política y planificación a largo plazo, siendo errática y ajena a la línea de acción tradicional marcada por la diplomacia española desde la Transición.

Estados Unidos azuzó el conflicto sirio, por intereses propios para evitar la expansión rusa. Siria quedó fuera de combate, no representando ya un peligro para Israel. A la vez ha patrocinado la apertura de relaciones del país judío con otras naciones árabes moderadas, como es el caso de Jordania, Egipto, Emiratos o Marruecos. Libia e Irak viven sus problemas e Irán está aislado. Arabia Saudí no dice nada, ya que está enfrentada a Irán. Esta es la situación perfecta para Israel, pues tiene las manos libres para resolver sus problemas con los palestinos, buscando nuevos asentamientos y la eliminación de Hamás en la franja de Gaza. Ya ha iniciado las operaciones militares, atacando la franja sur palestina. Esto ha originado la incomodidad en sus nuevos amigos árabes, ya que no pueden justificar su relación con la nación hebrea. Estados Unidos, a través de su Presidente Biden, ha expresado su apoyo a la política israelí.

Marruecos es el único estado árabe que ha mostrado un mayor malestar por la situación bélica existente entre judíos y palestinos. Esto ha llevado a que EEUU calmen los ánimos de su aliado norteafricano, mirando hacia otra dirección en la actuación sobre la ciudad de Ceuta, ya recalentada en el tiempo, del gobierno marroquí. El monarca alauita sabe que tiene cierto margen de maniobra, en el cual va a ganar económicamente, y adoptar una situación de poder frente a su vecino del norte; quien sabe si pudiera reproducir una segunda Marcha Verde. Por consecuente ha iniciado un amago hacia una posible ocupación de las ciudades norteafricanas españolas, de forma calculada, para estudiar la reacción del país vecino. Realiza una maniobra táctica que podría cristalizar en realidad expansiva. Parece que la jugada está dando sus frutos, pues ha comenzado a recibir ayuda económica, y conseguido nivelar las relaciones de poder con España, permaneciendo a la espera del consenso de su amigo americano.