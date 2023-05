El sábado, día de Eurovisión, el Almería volvió a dar el cante como visitante por enésima vez en lo que va de temporada. A una primera parte discreta, le sucedió un inicio del segundo tiempo bochornoso. Que Budimir se marchara en velocidad en el espacio entre Babic y Centelles es digno de estudio. La salida de Fernando, mejor ni la comentemos. Y casi sin darnos cuenta, en una contra tras pérdida de Embarba, ya íbamos 2-0 con40 minutos por delante. Como pasó en las votaciones del jurado eurovisivo, con Suecia abriendo hueco desde el principio y haciendo imposible la remontada de Finlandia, que con su “Cha cha cha” merecía mucho más. No fue el caso del Almería, que, aunque empezó a correr más con dos goles de desventaja, no hizo amago de querer remontar. El 3-0 llegó casi por inercia y el gol de Lázaro Vinicius maquilló otro partido lamentable. Escuchando a Rubi,“la culpa fue del cha cha cha”, como cantaba Gabinete Caligari. Esa frase de que el Osasuna tiene innato ese puntito de intensidad más que nosotros me dejó muerto. Sobre todo, con la naturalidad que lo dijo el técnico catalán, como si el tema no fuera con él. Así las cosas, y a cuatro jornadas vista del final de liga, lo bueno del Almería, que nunca camina solo pese a las dificultades que pone la directiva a sus aficionados, es que sus rivales son igual de malos y, pese a que el conjunto rojiblanco no suma, sigue estando fuera del descenso. Por si fuera poco, lo va a seguir estando la próxima semana gracias a los resultados de los rivales (salvo el del Valencia, el resto nos vino de lujo). 12 puntos, 6 de ellos en casa. Las matemáticas, por ahora, nos asisten, pero es imposible pronosticar qué va a suceder en la zona baja. Parece que el Espanyol se descuelga, pero también podrían llegar con opciones de salvarse a la ultima jornada y nosotros jugándonos aún la permanencia. Un final de liga no apto para corazones débiles… Ojalá poder ser el cantante de Finlandia, dejarnos llevar, que no nos diera miedo este final de liga y celebrar la salvación al grito de “Cha cha cha cha cha cha cha!”.