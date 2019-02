Con Chema es más sencillo

Este equipo no engaña a nadie. Muestra sus credenciales de una forma limpia. Es tan primitivo como incisivo, tan tosco como intenso, tan limitado como pundonoroso. Los de FF dominan, son valientes y se sobreponen ante un marcador adverso en el mismo estadio de un claro aspirante al ascenso, pero a la hora de la verdad no se generan ocasiones y Munir, cancerbero malacitano, apenas tuvo que intervenir. No, este artículo no está redactado antes del tanto de Rioja, sino a la finalización del encuentro. Y es que la euforia por el gol del empate en las postrimerías no puede ni debe borrar la gran laguna de un conjunto que pretende aspirar a algo más. Incluso diría que la igualada define a la perfección el modus operandi de este equipo. Buena jugada de Rioja que, a tracas y barrancas, se zafa de sus defensores y se aprovecha del rechazo de la zaga local para machacar sin piedad. Hasta la cocina, dejándose el alma. Está muy bien y marca el camino de la salvación de una forma holgada, si bien el desequilibrio entre las ocasiones generadas por ambos conjuntos se inclinó hacia el bando local. René salvó de nuevo los muebles, quizá la sentencia, con un paradón en el cara a cara con el albanés Keidi Bare. La clave para que en los últimos minutos se vislumbrara cierta claridad a la hora de generar fue Chema. Al chico, que hace pocos meses jugaba en Tercera, se le exige (el primero un servidor) que haga todo lo que sabe y puede en 20 minutos y, a veces o casi siempre, es imposible. Aun así anoche se obró el milagro, pues desde que su zurda de oro comenzó a distribuir juego se profundizó algo más. Inclusive, el acompañamiento de Juan Carlos Real no hubiese venido nada mal, porque se trataba de crear en busca de la igualada. Al final todo salió bien, pero hablando en clave ambiciosa (no de permanencia) estos jugadores, tan cumplidores y entregados, no merecen la ausencia por número en plantilla, y por suplencia de los que están, de los futbolistas más creativos que pueden dar sentido a su dominio, ambición y esfuerzo.