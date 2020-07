Chicos, ¿qué os pasa?

Llegamos al tramo final y decisivo de la Liga, donde los puntos tienen un valor incalculable y donde se deciden muchas cosas. Lo dije antes de que se reanudara la Liga y lo mantengo. El equipo necesita 24 puntos para lograr el ascenso directo y aún está en cuentas, a pesar de los disgustos que de vez en cuando nos da. Como digo, es un momento clave del campeonato, en el que solo vale sumar y si es de tres en tres, mucho mejor. Ya no importa jugar bien o bordarlo. Eso no te da puntos, está claro. Ahora solo vale hacer todo lo posible para anotar un gol más que tu adversario y llevarte la victoria. Pero lo que a estas alturas de competición empieza a preocupar son los síntomas de debilitamiento que por momentos ofrece el equipo y que hace que salten las alarmas y que la afición esté de los nervios. ¿Qué le pasa al equipo? Los rivales directos miran los partidos, como nosotros hacemos, y nos damos cuenta de que las fuerzas están al límite. Me vienen a la memoria aquellas frases pronunciadas desde el vestuario rojiblanco, voces autorizadas, cuando se reanudaron los entrenamientos, donde podíamos escuchar o leer aquello de que "estamos muy fuertes y con muchas ganas", o que "la ilusión que tenemos por alcanzar el objetivo nos hace ser más fuertes". Pues bien, pasadas unas jornadas, el equipo transmite dudas o al menos si no todos los jugadores, sí algunos; esto se trata de equipo y si hay piezas que no están bien, el resto se debilita. ¿Qué os está pasando chicos? Hay que echar el resto en las pocas jornadas que restan para que acabe la temporada y dejarse el alma en el campo, por el club, por el escudo, por la afición, por la ciudad, por lo que representáis. En vuestras botas está el éxito y el que no esté bien que dé paso al compañero que esté mejor. La orilla está cada vez más cerca. No nos ahoguemos antes de alcanzarla. Turki os estará muy agradecidos por el esfuerzo y se sentirá muy orgulloso de vosotros, como los aficionados y toda la ciudad.