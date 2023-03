En el mundo actual el fútbol no escapa a las generales de la ley. Lo que antes causaba gracia, hoy ya no; lo que en otros tiempos no estaba mal visto, ahora sí. Pero hay cosas que jamás debieran haber sucedido. El caso Negreira, el Tito Berni, los insultos raciales, la mirada despectiva hacia las mujeres, son cosas del pasado pero que salen a flote si uno rasca apenas la superficie. En términos generales esas conductas han existido toda la vida, pero es ahora cuando legal y moralmente la sociedad intenta corregirlas. En el ámbito del fútbol, que es lo que nos compete, el caso Negreira ha destapado la caja de los truenos y puesto la lupa en las actuaciones arbitrales. Pero siempre los colegiados han estado en el punto de mira. Vaya usted a un campo donde se enfrenten escuelas formativas y comprobará en sus propias carnes como los padres son los primeros en poner en duda la actuación arbitral de los pequeños, que juegan solo para divertirse. De ahí para adelante, imagínese el ambiente en los diferentes campos, no de primera división, sino de las distintas competiciones de fútbol amateur. En todos los casos, sin excepción, los jueces están en la diana. Si a la creencia popular acerca de la parcialidad del referí le sumamos millones de euros pagados al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, Enríquez Negreira, el lío está servido. Como buen catalán, y voy a tirar de tópico y chiste por si aparece algún ofendidito, Negreira no pagó a Hacienda y por ahí ha venido el quilombo. Como esos que se graban con drogas y prostitutas en una party en el Congreso y después no quieren que los pillen. Por muchas explicaciones y santas razones que ofrezcan, nadie va a creer en semejante versión. Siete millones a un asesor verbal parece mucho dinero por nada, y a estas alturas nadie se chupa el dedo. Y los que se chupan el dedo, vienen tan listos que tampoco se lo creen. Ahora veremos hasta dónde llega el alcance del escándalo. Personalmente no pienso que empiece y acabe en el Barcelona.