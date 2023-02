Se acabó. La historia de Fernando Pacheco con la Unión Deportiva Almería ha llegado a su fin. Eso sí, no sin antes dejar un reguero de polémica. Los últimos tres meses del guardameta extremeño en su paso por el club indálico han dejado acusaciones y reproches por ambas partes. Capítulos que iban sucediéndose semana tras semana hasta culminar en el último día de mercado. Hasta ahí quería llegar una directiva hastiada por una situación límite a nivel deportivo (Diego Mariño a la espera de ser inscrito) e institucional (el club por encima de todo).

Cuando todo parecía roto, a última hora Fernando Pacheco finalmente partía hacia Barcelona. El Espanyol conseguía el portero que tanto necesitaba y el Almería lograba desbloquear la problemática que existía en la portería indálica. Una operación que ha dejado grandes titulares, cifras dispares y un sinfín de circunstancias. Pero la más importante no está relacionada con la figura de Pacheco, sino con César de la Hoz. ¿Cuál es el nexo? Álvaro Domínguez. El exfutbolista es el agente de los dos futbolistas.

Volvemos cronológicamente hacia atrás. Quedando una semana del mercado invernal, la directiva exigió al agente que se apartase de las negociaciones. Pacheco saldría si él daba un paso al lado. Su respuesta llegó ayer a través de su cuenta de Instagram. "Me sobran huevos", decía Domínguez. Quizás lo que no le sobre sea frialdad para saber que está jugando con fuego. Un incendiario al que no le importan los intereses de sus representados.

La encrucijada ahora para renovar al cántabro es más compleja que hace unos días. César de la Hoz ha demostrado su compromiso y lealtad al equipo desde que llegó. Tener a Álvaro Domínguez como compañero en su carrera será un problema para esas negociaciones de renovación. Sus caminos tendrán que separarse por la continuidad del capitán. El martes se acabó la historia de Pacheco, pero hoy, mejor que mañana, debe acabarse la de Álvaro Domínguez con la UDA. Cierre al salir.