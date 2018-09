Cigarrero y alma de artista

La Puebla del Río es cuna de artistas de la copla y sevillanas. También es tierra de grandes dehesas y ganaderías, y de figuras del toreo como Morante de la Puebla, los hermanos Peralta o el también rejoneador Diego Ventura. Chema Núñez Martín vio la luz en esta localidad, nexo entre Sevilla capital y el Parque Natural de Doñana, el 16 de septiembre de 1997. Es decir, el pasado domingo, cumplió la "friolera" de 21 años. Y contribuyó a la victoria desde el brillo personal de un buen partido. En algo más de media hora, el 8 estuvo a la altura de su dorsal. Jugó y corrió, asistió por partida doble y contagió al equipo. Muchos ya le comparan con José Pozo cuando la condición de andaluces es su único punto en común. Ambicioso y ganador, destaca por su visión de juego y por una pierna izquierda de lujo. De talla baja y nada musculado, su físico le convierte en un jugador dudoso, de esos que no ganan un balón de cabeza y salen repelidos al choque. Además, recuperan poco, son muy intermitentes y lo fían todo a su calidad. Lo suyo no es embestir, sino pensar. Este periodista desconoce si este cigarrero -gentilicio de La Puebla- iba en sus años mozos para torero o para cantaor. El fútbol, si fuera así, pudo más que el cante y los morlacos. Pero, a lo que parece, tiene alma de artista. El equipo necesita de su magia y él necesita continuidad para seguir madurando en lo físico. La imaginación y el talento los tiene. Proyecto de futbolista, sabe lo duro que es llegar. Aterrizó en Almería con 17 años y ha pasado por el Juvenil de Honor, Tercera y 2º B en cuatro años y 100 partidos, antes de dar el salto. Diferente y diferencial, puede hacer suyas las palabra de Peter Sagan, tricampeón mundial de ciclismo, quien dijo: "Se ríen de mí porque soy diferente y yo me río de ellos porque son todos iguales".