Este pasado domingo se celebró el tan esperado derbi almeriense entre el filial de la UDA y el Poli Almería. El partido, como era de esperar acaparó muchas de las miradas hasta el punto de que hubo quien se tuvo que quedar fuera al haberse completado el no demasiado amplio aforo del Anexo. La situación era más que previsible. Nadie se quería perder la cita entre los de Alberto Lasarte y Carlos Hijono, dándose cita los habituales y los no tan habituales en los encuentros del filial. Una muestra de que este recinto se queda pequeño para partidos de tales dimensiones y que a su vez viene a reflejar la necesidad de contar con la ansiada Ciudad Deportiva, esa que dentro de no mucho debería ser ya una realidad y en la que debería ir incluido un campo con grada más que suficiente para ser la casa de equipos como el filial o el femenino. Una Ciudad Deportiva con la que el club rojiblanco se quitaría de encima uno de los grandes problemas que afecta al fútbol de Almería como es la falta de suficientes instalaciones ante un número cada vez mayor de niños y niñas que tan solo quieren practicar el deporte que tanto les apasiona. Asimismo, permitiría que sus equipos de base dejara de estar desperdigados en los distintos campos de la ciudad e incluso de la provincia, concentrando a todos sus equipos en una misma instalación. Pero no solo afecta a sus categorías inferiores, puesto que el primer equipo también se vería beneficiado con unas instalaciones en las que contaría con todo lo necesario para desarrollar su actividad diaria, por no hablar de la bunkerización que en muchas ocasiones sufre una instalación municipal como es la del Anexo cuando está presente el primer equipo de la UDA. La construcción de la Ciudad Deportiva es cada vez más una urgencia.

PD: No puedo acabar estas líneas sin hacer mención a la pérdida de Pepe Domingo Castaño, una de las grandes leyendas de la radio española y que ha marcado a tantísimas generaciones a lo largo de su dilatada trayectoria, convirtiéndose en todo un icono. Su cuerpo ya no estará presente en vida, pero su voz y su figura nunca caerán en el olvido. Descanse en paz.