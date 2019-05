Ciudad de conciertosGuarda para gasolina

Rafa, amigo mío, esta vez me apetece tocar un tema que tú y yo hemos criticado muchas veces, incluso, con cierta frustración. Hoy va de cultura y de cómo echamos de menos algunos amantes de la música (puede que sean muchos) la testimonial presencia de artistas internacionales en Almería. Cierto es en los últimos años Ricky Martin o David Bisbal, han maquillado ese déficit, pero creo que una capital como Almería, costera, con un clima envidiable, podría ser cuna de grandes eventos culturales en general, y musicales en particular. El Ejido consiguió en su día organizar aquel Natural Music Festival que murió de éxito y en el que trajo a Almería nada más y nada menos que a bandas como los Guns N' Roses o Iggy Pop and The Stooges, eso por no mencionar que lograron el aterrizaje por primera y única vez en nuestra historia a su majestades satánicas The Rolling Stones. Siempre hemos pensado que, por sus características, principalmente Almería capital, pero también muchos municipios, podrían dinamizar la economía con el turismo musical complementando al 'bastión gastronómico'.

AMIGO Maturana, este tema me toca la fibra sensible, pues entiendo que Almería está muy lejos de lo que culturamente ofrecen otras ciudades, incluso vecinas, como Granada, Murcia o Málaga, que en pocos años han visto como por sus escenarios han pasado o pasarán artistas de la talla de Mark Knopfler, los Beach Boys, Kasabian o Bob Dylan, que ha pasado de largo por la costa del Mediterráneo sin poner un pie en Almería. Las Nancys Rubias, los muchachos y muchachas de OT sí que han dejado su sello por aquí. No critico su música ni a quien la comparte en Facebook, lo que da un poco de repelús es que la variedad sea tan escasísima que es o eso o algún festival de indie en el que participan todos esos cantantes que rulan por las pasarelas de verano en cualquier ciudad de España. Es por ello que tendremos que seguir haciendo kilómetros de coche para disfrutar de lo que no nos ofrecen por estos lares. Pero te digo una cosa, si nuestros vecinos son capaz de hacerlo, Almeria también. Otra cosa es en lo que se decida gastar el dinero...