CivilizadosEl mejor amigo del hombre

Las relaciones del hombre con el resto de seres vivos denota el nivel de desarrollo de las ciudades, girando en torno a la cultura y la diferente percepción que cada pueblo, o persona, tiene del papel que desempeñan los animales. La llamada civilización moderna ha eclosionado con respecto a los animales de compañía en básicamente dos prototipos de ciudadanos, los amantes de perros y gatos, y los que preferirían que estos quedaran limitados a las funciones de los cortijos y granjas. Con respeto hacia la opinión de estos segundos (he de confesar que me molestan hasta lo indecible las palomas, sus heces), una sociedad moderna ha de admitir la convivencia pacífica entre dueños y no dueños de animales, en un equilibrio que han de encontrar las partes (civismo, al fin al cabo, por ambos lados), y que por encima de todo ha de situarse el bienestar animal si queremos ser europeos. Mucho tiene que decir, y hacer en este conflicto diario, la administración local, con ordenanzas, campañas de concienciación, colonias felinas (CER), espacios caninos y persiguiendo, no solo heces y micciones, sino también a los que juegan a ser 'justicieros' anónimos con veneno.

Sirva como premisa mi adoración por los animales. Especialmente por los canes, y de todas las razas, aunque confieso que por mis gratas experiencias con el cocker spaniel, estos son mi delirio. Pero fíjense ustedes que ultimamente me da un poco de repelús pensar en los perros. Y la razón no es otra que la urgente necesidad de aprobar una nueva ordenanza de tenencia de animales, teniendo en cuenta que la anterior data de 2004, a ver si los que deciden tener una mascota en casa tienen en cuenta que esto lleva consigo cierta responsabilidad a la vez que unas normas de convivencia que respetar. Esos apasionados 'amos' que no escuchan el ladrido de sus perros, ni de noche ni de día, ni tienen en cuenta que determinadas razas, por naturaleza... deben de llevar bozal, especialmente cuando pasean por las inmediaciones de un parque infantil. Al menos hay una ordenanza de limpieza con multas de hasta 750 euros, que en algunos barrios creo que poco importa, y que mejor andar con cuidado o pisas demasiada suerte.