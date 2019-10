Sin Clásico

Este fin de semana al fútbol le faltó algo. Millones de aficionados nos quedamos sin un clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, con seguridad uno de los más seguidos del planeta. La causa de haber sido postergado fueron las movilizaciones en la Ciudad Condal de aquellos que simpatizan con el separatismo y que se traducen en cuestiones de seguridad. La Barcelona en llamas de hace unos días, dista de aquella ciudad cosmopolita de las Olimpiadas, europea y españolista tras la Transición. Treinta años después, la derecha más dura, corrupta y clasista de Cataluña, ha logrado convencer a jóvenes imberbes de que quemando contenedores, desestabilizarán al gobierno nacional y llegará la independencia. Una fantasía. Humo proveniente de la basura para tapar un sistema de mordidas del tres por ciento, aquello que en el mismo parlamento catalán se atreviera a denunciar el socialista Pascual Maragall. El clásico no se pudo disputar por razones de seguridad, algo parecido a lo que pasó en aquel clásico argentino entre Boca y River por la final de la Copa Libertadores de América que el año pasado tuvo que dirimirse en Madrid. Si aquella fue una solución, a lo mejor el Barça-Real Madrid debiera de disputarse en cancha neutral, donde los hijos del Procés no lleguen con sus llamas pequeño-burguesas a obstaculizar un espectáculo universal. Porque todos sabemos que no habrá referéndum ni mucho menos escisión, y porque no retomar la normalidad da alas a los pirómanos. Si realmente existe peligro, el Barça puede hacer como el Shakthar Donetsk ucraniano, que juega de local a mil kilómetros de distancia de su campo, en la ciudad de Leópolis, lejos del conflicto armado. Pero eso no es lo que sucede en Barcelona. En Barcelona los críos, hijos de buenas familias, no salen a la calle si llueve o si es juernes. Ya llegará el momento en que se hagan cargo de las empresas de sus padres. Mientras tanto, no se juega el Clásico.