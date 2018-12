Clausurar el año

La UD Almería tiene la necesidad de cerrar bien el trimestre para irse al parón de navidad con los deberes hechos. Y es que no olvidemos que al comienzo de la temporada solo se veían nubarrones, reconocer que el equipo está respondiendo por encima de las expectativas creadas es una realidad y conseguir los tres puntos ante el Elche sería la mejor manera de reafirmarse. Un once tan repetido como el que pone en liza cada semana Fran Fernández hace que cuando falta un futbolista crezca la incertidumbre si el sustituto lo hará tan bien como el titular. Los rojiblancos saben el rol que tienen, los suplentes son muy suplentes y cada oportunidad es oro porque de entrar en el once y hacerlo bien tienen asegurada la continuidad. En esa tesitura se encuentra ahora el lateral izquierdo. La baja de Andoni ha supuesto que Iván Martos haya aprovechado la oportunidad y parece difícil enviarle al banquillo ahora. Otros han tenido más mala suerte, como el caso de Chema, que no la aprovechó en el Metropolitano. Más competitividad igual a mejor rendimiento grupal. El rival tiene la capacidad de adaptar varios sistemas en un mismo partido como descubrió la jornada anterior. Domina a la perfección el 1-5-3-2 y el 1-4-2-3-1, lo que le llevará a los jugadores almerienses a modificar su pressing y juego. Pacheta debe ampliar su plantilla en este mercado invernal y ya tiene varios cerrados, pero para hoy sigue teniendo el déficit del gol. Excepto el delantero Sory Kaba, el resto tienen el punto de mira desviado. Parece que Pacheta comenzará con defensa de cuatro y Francis en la portería. El nigeriano está ganando confianza y es una apuesta de futuro. El centro del campo está comandado por Xavi Torres, aunque el futbolista diferencial y más creativo sea Villar. Sin Borja ni Tekio, los ilicitanos modificaran el sistema en función del rival, y es que Pacheta, conocedor de las transiciones rojiblancas, es posible que no haga el pressing asfixiante que produjo ante el Majadahonda. En punta exceptuando al mencionado Sory, tanto Nino como Benja aportan trabajo y continuos desmarques, pero les está faltando lo más importante: el gol.