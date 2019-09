¿Otro Club-Estado?

Desde el aterrizaje de Turki Al-Sheikh en la propiedad de la UD Almería el pasado 2 de agosto muchos son los que se han preguntado las razones de su desembarco en esta tierra. Lo que uno ha podido indagar en estas semanas preguntando e incomodando a partes iguales es que más allá de los negocios que pretenda acometer a nivel privado, que obviamente los habrá, la operación obedece a una hoja de ruta del gobierno saudí para blanquear su nombre en Occidente, muy tocado en los últimos meses, particularmente desde el asesinato del columnista de TheWashington Post Jamal Kashogyi, que el 2 de octubre de 2017 'desapareció' en el consulado saudí de Estambul. Su excelencia Al-Sheikh no pertenece a la familia real, pero sí es íntimo amigo del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, y por ende asesor de la corte. Antes de decidirse por el Almería sondearon al Córdoba, al Granada y al Amiens francés, pero en su estudio de mercado el que mejor encajaba con sus perspectivas de futuro era el Almería. Al club y en parte a la provincia le ha tocado el Euromillones, en buena medida porque llegan dispuestos a realizar una inversión colosal a nivel deportivo y de infraestructuras. Si su meta es llevar a la entidad a competición continental por primera vez en la historia no albergo dudas de que más pronto que tarde lo conseguirán. Es en ese marco en el que la UD Almería sería lo más parecido a un nuevo club-estado, al estilo del PSG, controlado por capital qatarí con fuertes inyecciones de conglomerados gubernamentales, o al Manchester City, dependiente de los Emiratos Árabes Unidos. En Riad se practica el wahabismo, una de las interpretaciones más radicales del islam, y las autoridades quieren también disimular ese sambenito que les acompaña en el mundo occidental. Y ya saben, nada como el fútbol para conseguirlo. Sin objeciones de conciencia, claro.