La jornada salvó a un Almería que sigue con el mismo margen sobre el descenso, una fecha menos y un nuevo inquilino que entra en la pelea por el descenso. Un miembro que entra en ‘El Club de la Lucha’: el Celta de Vigo. Una batalla mental de cuatro partidos en la que los teóricos rivales acaban desapareciendo para encontrar el final del camino. Allí, al borde del abismo, reconoces a Tyler Durden. El verdadero contrincante en toda la temporada has sido tú. Más allá de los equipos que están en la dura terna por la salvación, la sensación de estabilidad, en comparación a otras plazas más convulsas, permite a los de Rubi mirar más de puertas para adentro. En esa autocrítica interna, las trabas que se han ido arrastrando acaban haciéndote preso de tus propios males. Sin artificios ni excusas desde el propio club, el camino ha sido el que se ha visto en 34 jornadas. Poco más que lamerse las heridas y cerrar esta temporada, pero que no quede en el olvido que todo ha quedado pendiente para los Juegos Mediterráneos. Si el saber no ocupa lugar, menos todavía el vencer. Ese hecho ha sido rechazado por el conjunto indálico desde el momento en el que atreverse a dar un paso más era poco tentador, llegando al punto de incomodidad. Con el pesar que supone una indolencia permanente fuera de casa, da la sensación de que las aspiraciones se extralimitan al suficiente. Vagar en una travesía con más pesadumbre que alborozo. Ganar lo que hay que ganar. Y se está consiguiendo. Ahora, te arriesgas a jugar con un fuego que en cualquier momento puede quemarte. La sacudida de Pamplona vuelve a poner en el horizonte un encuentro contra el Mallorca que es definitivo, crucial. Espanyol, Getafe, Valladolid, Cádiz, Almería, Valencia y Celta. Doce puntos en juego y dos perderán la categoría. En `El Club de la Lucha´ quedó claro: «tienes que saber, no temer, saber que algún día vas a morir, y hasta que no entiendas eso, eres inútil».