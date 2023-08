El Almería ya ha cerrado su mayor venta en la historia (precio fijo, sin variables) con la salida de El Bilal Touré a Bérgamo. Un montante de 28 millones más tres en bonus. Unas cifras espectaculares para un club que hace cinco años luchaba con uñas y dientes por no descender a la tercera categoría del fútbol nacional. Este crecimiento se entiende desde el punto de vista de una entidad con una clara política de fichajes -vender para crecer- que todavía no es asumida por algunos, con todo lo que implica ese término.

No deja de sorprender el ímpetu crítico con la propiedad rojiblanca de periodistas y aficionados que no asimilan las cantidades del traspaso. Un negocio redondo al que se empeñan en buscarle esquinas. Lo más tétrico del asunto es la argumentación banal para desprestigiar. Fijarse solo en los números o los minutos jugados es no haber entendido nada. La Atalanta no ficha a El Bilal por el camino que ha recorrido hasta ahora, sino por lo que se espera que haga en Italia, sumado a la corta edad que atesora. No, tampoco ha sobrepagado porque Turki haya movido hilos o por su influencia. Nadie que se pare a pensar un minuto llega a la conclusión que conjuntos del nivel de Benfica, Real Sociedad o Atalanta van a regalar dinero por caridad. Una desconfianza que nace porque, a diferencias de la mayoría de los proyectos, el Almería explora mercados y perfiles opuestos a la norma común que dicta la endogamia del fútbol español.

Siempre es inquietante la impunidad con la que se habla de una directiva atizada por su procedencia. Sin argumentos sólidos, simplemente atacar por atacar. Porque hay cuestiones en las que la crítica constructiva que se debe hacer en distintas materias (remodelación del estadio, venta de entradas, temas deportivos) es más que necesaria. Sin embargo, con esta venta se dejan entrever acusaciones que no acaban de afirmarse. Tirar la piedra y esconder la mano. Cobardía por bandera.