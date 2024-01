Coge el dinero y corre

Sofiane Feghouli, cedido por el Valencia, se negó a jugar en el Bernabéu, donde la UDA, ya descendida a Segunda, cerró la Liga 2010/11 con Roberto Olabe -hoy director deportivo de la Real Sociedad-, en el banquillo, y no se subió ni al autobús. Otros han revisado esta forma de actuar y se borran presencialmente, sobre el césped. Es el caso de Lázaro Vinicius. El fútbol es un deporte de equipo y es injusto individualizar. Lo asumo y acepto. Pero hay casos y cosas, y el del brasileño es muy ilustrativo. Su mentor lo presentó en su día como el jugador más prometedor de Brasil y el futbolista declaró que quería disfrutar el máximo posible dentro del terreno de juego. Los hechos le han desmentido. Ni disfruta ni sufre o, al menos, eso parece. El chaval es un ejemplo del mal ejemplo. Defiende poco y mal, y ataca peor. Es el perfecto triatleta: trota, pedalea y luego, nada, pero no de nadar. Su primer curso lo cerró con 6 goles y el simbólico título de ser el primer brasileño de la UDA que firma un ‘hat trick’ en Primera División. Desconozco si regresará a su país, aunque todo apunta que es de los que puede salir en este mercado de invierno. Si lo hace, como todo indica, dejará un rastro indeleble y un bagaje paupérrimo con una treintena de participaciones, de las que tan sólo nueve lo han sido desde el pitido inicial. No sé en qué ha invertido su tiempo libre, pero ha desaprovechado muchas de sus oportunidades de jugar con más continuidad. Él y solo él es el único responsable. En su defensa aportará multitud de coartadas, ninguna válida, desde su juventud a la falta de adaptación. El suyo ha sido un refuerzo con poco esfuerzo por su parte. Podría haber protagonizado la película de Woody Allen “Toma el dinero y corre”. Nadie le echará en falta. Este periodista, tampoco.