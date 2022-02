La polémica entre el Almería, atletas y el PMD (con la invitación sin recibir para URA) no ha acabado. Hasta que no se llegue a un acuerdo en el conflicto, que se arrastra desde hace años, no se pondrá punto y final. Lo ideal es tirar de coherencia, aunque con el consistorio de por medio no se antoja sencillo, máxime cuando la prioridad es matar al mensajero. Se equivocan los aficionados de la UDA, se equivoca el URA y se equivoca la Delegación en Almería de la Federación Andaluza de Atletismo. Es plausible el artículo escrito hace una semana por Alejandro Morales en estas mismas páginas, titulado 'Cuatro gatos'. Esos cuatro gatos que practican atletismo -ni mucho menos cuatro- merecen un mayor respeto al tratado en el estercolero que muchos hacen de las redes sociales bajo un perfil anónimo. El atletismo no se limita a "correr por el Paseo Marítimo", necesitando de unas instalaciones dignas. Se equivoca también el URA, emitiendo un comunicado en una polémica en la que poco pinta al no ser parte de la problemática en el Anexo. Poco puede quejarse el club almeriense, con la exclusividad de un recinto histórico como el Juan Rojas, remozado para el rugby después de ser negado a otras entidades deportivas alegando motivos que ya no existen. Habla el presidente del URA de que su equipo está en segunda división, algo con un mérito enorme, pero olvida la comparación entre la repercusión entre un deporte y el otro, máxime cuando la problemática no le afecta. Por su parte, centra mal el foco la Delegación en Almería de la Federación Andaluza de Atletismo. Lo ideal hubiese sido exigir al consistorio la construcción de una instalación exclusiva para el atletismo. Remodelado el Estadio de La Juventud (de la Junta), no sirve para las pruebas oficiales al no contar con césped natural. Aún está a tiempo de pedir esa instalación, que mataría varios pájaros de un tiro y pondría a Almería a la altura de otras ciudades.