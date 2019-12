Coitus Interruptus

Cuando todos esperábamos que la UD Almería pasaría un par de rondas para poder medir el potencial del equipo ante equipos de Primera División, llega el Tamaraceite y te devuelve a la realidad. Y la realidad no es otra que el fondo de armario de Guti no es tan amplio como se preveía. Pese a la hecatombe, las miradas no apuntan al técnico madrileño, sino a los jugadores menos habituales, que ante una opción para reivindicarse, suspendieron. Y lo peor es que el mercado de invierno está a la vuelta de la esquina. Si ya es difícil mantenerse en la plantilla rojiblanca, parece que algunos futbolistas han cavado su propia tumba en la visita a las islas. La primera reacción de José María Gutiérrez ha sido la de centrar las fuerzas en la Liga y en olvidar cuanto antes el traspiés, me parece el movimiento más inteligente que se puede hacer porque fustigarse con la eliminación carece de sentido. Van a llegar semanas importantes para el Almería. Tengo ganas de ver los fichajes que llegan porque si el objetivo es el ascenso, los jugadores que firmen por el club indálico tienen que dar ese salto de calidad necesario para aspirar a todo. Antes de que suceda todo eso está la Ponferradina. Un equipo que vive anclado en la mitad de la clasificación, pero que tiene futbolistas bastante interesantes. Pocas variaciones tácticas suele hacer Bolo, si utiliza dos puntas el sistema es el 4-4-2 y si da entrada a otro centrocampista organizador el 4-3-3. El único futbolista que permanece inerte a los sistemas y claustros tácticos es Yuri. El veterano delantero se mueve por todo el frente de ataque y año tras año es el encargado del gol en el conjunto del Bierzo. 11 goles lleva Yuri. Con 37 años. Aunque es un buen "buscavidas", los que le ayudan en funciones de ataque son los rápidos extremos Isi Palazón (sancionado) y Pablo Valcarce. Nacho Gil busca más minutos pese a sus grandes condiciones técnicas.