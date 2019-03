Cola de ratón

La derrota en Gijón, en un partido igualado en el que quizás, de haber estado más acertados, habríamos pescado algún punto, unida a los resultados de los equipos aspirantes como el Almería, viene a poner en perspectiva lo difícil que va a ser este tramo final del campeonato, con 13 jornadas aún por disputar. Podemos hacer muchos números y cuentas, pero es difícil predecir qué equipos van a jugar la promoción de ascenso, y ni tan siquiera tenemos claro cuántos puntos harían falta para lograr el objetivo.

Mi compañero Paco Gregorio escribía ayer que necesitamos ganar al menos 7 de los 13 partidos que nos quedan para llegar a los 64, que es la media con la que se accede a estos puestos, aunque el propio Almería ya se quedó fuera con una puntuación mayor. FF lamentaba el cambio de discurso tras la victoria en Zaragoza. Al Almería le ha venido mejor esta temporada ser cabeza de ratón que cola de león. El entrenador almeriense no mira más allá del próximo partido y ya ha establecido el siguiente objetivo en los 46 puntos, que esperan poder conseguirlos en el duelo ante el Granada. Hace bien Fran Fernández en mantener su discurso y los pies en el suelo. Es cierto que su equipo está en la zona alta por méritos propios, y si hay equipos por debajo que aún hablan de promoción, obviamente el Almería también puede soñar con ese objetivo.

Pero como vengo diciendo desde hace tiempo, si al final ese premio no se consigue, la temporada seguirá siendo un éxito ya que el objetivo de la permanencia se habría logrado con la suficiente antelación como para que este año no temamos un descenso a Segunda B. No obstante, las iniciativas del club para llevar a más gente al campo, respetando a los abonados, siempre serán bien recibidas y, si Saveljich sigue creyendo en la fase de ascenso, yo creo también. Este fin de semana, el Estadio de los Juegos del Mediterráneos tiene que ser un fortín. Los puntos se tienen que quedar en casa sí o sí. La afición, no tanto por el número como por su involucración en el partido, tiene que meter el primer gol ante el Granada. Se trata de animar y apoyar a los nuestros, llevarlos en volandas. Ser el jugador número 12 desde antes del partido hasta el final…