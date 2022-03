Colectiva y fúnebre estancia

Las urnas funerarias, donde se guardan las cenizas tras la incineración del cuerpo de los difuntos, dispuestas con orden en un columbario, insinúan cierta presencia material de los finados, mayormente acogidos en el íntimo estar de los recuerdos, esos que alejan la segunda, y quizás más definitiva, muerte que da el olvido. Por eso contemplar una foto de quien ya no está —morir es haber estado y ya no estar, escribió con sabia precisión Saramago— abre las puertas siempre entornadas del recuerdo. Y acercarse al columbario, delante de las urnas, une a esa especie de vicaria presencia de los difuntos la lección del “sic transit”: así pasa, no ya la gloria del mundo, algo reservada, sino la gloria del vivir, más repartida, aunque para nada libre de quebrantos, sean buscados por el malvivir o imprevistos porque llegaron como resultado de la mala fortuna. Las urnas de la imagen, sin embargo, son nidales de un antiguo palomar donde no cabría la silenciosa custodia de las cenizas que corroboran la condición mortal, sino la gregaria concurrencia de esas aves domesticadas y, por eso, más cercanas y familiares. Aunque así, incluso abandonado y vacío, este palomar añoso parece una también colectiva pero fúnebre estancia.