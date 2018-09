No seré yo el que cierre filas en torno al compañero Diego Torres. Porque para mí el único Diego Torres hasta ayer era el cantante que nos edulcoró la vida a principios de siglo con Color esperanza. La verdad es que no he tenido el placer de seguir su carrera profesional. Vamos, que no me he leído un artículo suyo en la vida, Hulio. Por eso, al ver el educado zasca que le pegó ayer Isco en la rueda de prensa de la Selección española, lo primero que me cuestioné fue si era merecido.

En principio podría haber pensado que no, ya que después del Mundial que se pegaron nuestros muchachos, todo palo que les dieran fue poco. Decía Emery que la prensa era la cuarta pata de un club deportivo. El problema llega cuando las otras tres patas pretenden que los periodistas solo apoyen sacando a relucir las cosas buenas, enterrando las cosas malas. El caso es que criticar, clamar y exigir desde los medios de comunicación también es una forma de revertir una mala situación. Un ejército de palmeros flaco favor hace a la larga, porque la gente se acomoda.

Twitter ayer por la tarde era un hervidero. A favor. En contra. Sinvergüenza. Anti español. Sin pelos en la lengua. Héroe. Sobre Diego Torres hay opiniones para todos los gustos. Pero como de la bilis tuitera no te puedes fiar, hice un exhaustivo sondeo por los compañeros de profesión (vale, le pregunté a Raúl nada más) y parece ser que el redactor de El País muchas veces tiene salidas de tono que no están muy justificadas, por así decirlo.

Ahora, si está obligado o no Isco a contestar a cualquier periodista en una rueda de prensa de la Selección, ya no lo sé. Eso sería algo que en todo caso tendría que discutir el jugador con la entidad. Porque los periodistas tendremos derecho a informar, pero Isco tendrá el derecho a contestar si le da la real gana. Al menos, a pesar de la sutil socarronería, lo hizo con respeto. Pero aun así se equivoca Francisco, porque el verdadero respeto se lo habría ganado él contestando con igual educación al dardo lanzado.