La llegada de un nuevo medio de comunicación, ya sea escrito, radiofónico o audiovisual, siempre es motivo de alegría para quienes nos dedicamos al noble arte de contar historias. Lo que ya no es tan saludable es el mal uso del medio en cuestión. La Plataforma DAZN llegó a España el 28 de febrero de 2019 y agregó los derechos de emisión de la Liga Santander junto a Movistar Plus desde la presente temporada hasta la 2026/27, con cinco partidos por plataforma por cada jornada de Liga. Ha aterrizado con sus narradores y colaboradores, normalmente dos, y pie de campo, la previa y post partido con entrevistas a los protagonistas. Desconozco cuál es el motivo, aunque me inclino a pensar que se debe a la falta de rodaje. Todo lo nuevo necesita un periodo de adaptación. Se puede ver y se ha podido oír. Los últimos ejemplos son recientes. Tienen que ver con la visita de la UDA al Bernabéu. Los comentarios corrieron a cargo de José María Gutiérrez, 'Guti', el que fuera entrenador rojiblanco. De todos es conocido su carrera como jugador del Real Madrid. Ocurre que el personaje es demasiado merengue. No se tapa, se pone la camiseta blanca e incurre en el peor error de un comentarista, la falta de objetividad. El que cometió el comentarista de esta misma plataforma en el partido Cádiz-Osasuna fue aún peor, tomando partido muy claramente a favor de los locales con gritos fuera de tono. El turno del desatino le tocó anteayer a Iván Campo en el Mallorca-Athletic. Al ex jugador del Real Madrid, natural de San Sebastián, se le escapó varias veces lo del 'Bilbao' para referirse al Athletic. Alguien le debió enmendar en privado y corrigió su 'involuntario' error en la segunda mitad. Unos y otros no se dan cuenta que esta plataforma es de abonados, a quienes se les debe el merecido respeto.