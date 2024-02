En realidad, esta temporada se han cometido muchísimos errores, desde los jugadores hasta la directiva, sin olvidarnos del cuerpo técnico. Pero si nos centramos en la cabeza del club, creo que muchos coincidirán conmigo en que ha habido dos gravísimos errores que han influido, y de qué manera, en el devenir de la temporada. Me estoy refiriendo, claro está, a Vicente Moreno y Gaizka Garitano. Que la gestión del banquillo ha sido un desastre lo sabe hasta mi hijo de 4 años. Lo grave del asunto es que desde mucho antes de que Rubi anunciara que no seguiría, en el club tenían claro que iban a buscar otra cosa. Lo apostaron todo a Andoni Iraola, convencidos de que íbamos a traer al entrenador de moda, sin preocuparnos de tener otras opciones en cartera. Esa soberbia y falta de humildad hizo que, cuando el entrenador vasco firmó por el Bournemouth, contra el que no se podía competir ni en lo económico, ni en lo deportivo, y a prácticamente una semana de iniciar la pretemporada, el club firmara al primer entrenador que se puso a tiro, pese que a por caché y experiencia era bastante peor que el técnico que nos había devuelto y mantenido en Primera. La preparación física y la gestión del equipo fue un desastre. Su cese se lo ganó con creces, pero el Almería, lejos de enmendar el entuerto, buscó un remedio que ha demostrado ser igual de malo, e incluso peor, que su antecesor. Cuando uno trae a un entrenador nuevo, busca una reacción que en el Almería ha sido inexistente (el Cartagena lleva 16 de los últimos 18 puntos en Segunda). El equipo sigue sin ganar y cada vez más lejos de la permanencia. Garitano tenía mucho que ganar y poco que perder. Si se desciende, es que era difícil salvarse de todos modos. Si nos salvaba, mejoraba su caché. Entre tanto, tiene un contrato y unos ingresos asegurados. Un win-win de manual. Pese a lo malos que son algunos de sus jugadores y a la lesiones, podría haberlo hecho mejor y en su debe hay puntos perdidos por sus decisiones. No lo van a echar y no va a dimitir, pero no puede seguir la próxima temporada (en realidad debería irse ya).