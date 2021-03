Comienza lo bueno

La segunda división ya ha entrado en el último tercio de campeonato. El momento bonito de la temporada es en primavera, donde realmente los equipos se la juegan ya sea para permanecer una temporada más en la categoría o para intentar el ansiado ascenso. En esta recta final todos esperamos que la UD Almería de lo mejor como equipo. Es la única vía para el ascenso directo. Porque tanto Mallorca como Espanyol, y en menor medida el Leganés, son conjuntos solventes que van lanzados hacia el retorno a la elite. Igual que el Almería debe preocuparse de ellos, los de José Gomes son una seria amenaza. Viéndolo desde una perspectiva lejana se espera un final de temporada apasionante en la lucha por el ascenso. En caso de conseguir hoy los tres puntos los rojiblancos escalarían hasta puestos de ascenso directo y el objetivo sería no bajar de ahí. El calendario es el que es y justo para esta jornada el rival es el Girona de Francisco. Y en este caso hacemos bien en añadir al equipo el nombre de su entrenador porque el Girona sin Francisco es menos Girona, pero es que además para el Almería tener a Francisco enfrente es sinónimo de esperanza. En los cuatro últimos enfrentamientos entre la UD Almería y Francisco se saldan con tres derrotas y un empate para los rojiblancos. Si recordamos el partido de ida a todos se nos viene a la cabeza cómo el Girona se defendió con uñas y dientes para sacar algo positivo con solo ocho jugadores en el campo. Una proeza que ha tenido altibajos en el equipo catalán, cuyo objetivo es meterse en puestos de play-off cuando acabe la temporada regular. No es que Francisco conozca muy bien al Almería. Es que Francisco es un gran entrenador y tiene un máster en la categoría. Sus caminos volverán a encontrarse. Si algo consigue Francisco siempre es que sus equipos transmitan esas ganas y esfuerzo que se le presupone a todo futbolista y que no siempre es fácil reproducir. Ayuda en demasía el carácter y calidad de Stuani, sin duda el mejor jugador del Girona, pese a que este año solo lleva anotados cinco goles. El 4-1-4-1 que propone el técnico almeriense lo fundamenta en jugadores de gran nivel técnico en el centro del campo. Monchu y Gumbau son fijos, y últimamente la irrupción del joven Terrats está completando esa tripleta de centrocampistas. En los extremos hay gran mucha velocidad y calidad. Tanto el Panameño Bárcenas por izquierda como Sylla en banda derecha pelean por un puesto con Samu Saiz. Otra de las irrupciones de la temporada es el insultantemente joven Pablo Moreno. Con tan solo 18 años y cedido por el Manchester City, ya lleva jugados una veintena de partidos en segunda división.