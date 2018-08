Comienzo difuso

C OMENZÓ el baile. Existe la extraña sensación de que había ganas de que echase a andar el nuevo proyecto, aunque el inicio liguero siempre invita a pensar en el cierre del verano. Una lucha de intereses. No parecía la Tacita de Plata la mejor plaza para comenzar, aunque tras el encuentro poco hay que reparar en ello. Se podía intuir una derrota y se consumaron los peores augurios. No estaba el Cádiz en un punto óptimo, lógico a estas alturas de agosto, aunque tampoco le hizo falta. Y es eso lo que fastidia. Un error grotesco de la defensa, donde solo Joaquín rindió acorde, bastó para volver con la mochila vacía. Coincidamos con Fran Fernández y Corona en una cosa, algunos análisis son desmesurados con solo la jornada inaugural tachada. Ahora bien, no dejaremos pasar algunas anomalías que vuelven a florecer. Un equipo que causó nulo peligro y que poco inquietó la portería local. Que mostró solidez a cuentagotas, cuando quizá deba ser una de las señas de identidad vista la ausencia de talento arriba. Que ilusionan, al menos a mí, las promociones de Chema y Sekou, pero tampoco debe olvidarse que hace un par de meses brillaban en Tercera. Sí, dos escalones por debajo. Se les debe abrir la puerta, pero no ser pilares. Son solo dos ejemplos, sin recaer en ellos el peso de la derrota. Se antoja obvio que la plantilla aún necesita refuerzos y hay tiempo. A tenor de lo que informan compañeros, hay negociaciones avanzadas que bien no ilusionan, pero en las si fructifican se debe confiar. Más que por creencia, por inercia. También hay que esperar los frutos del esfuerzo de Fran Fernández, que invita a pensar que le puede sacar jugo a un plantel austero y construido desde una nueva política. En el inicio hubo un traspié, pero no deja de ser un partido. Está por ver el estreno en el Mediterráneo. De momento, no se puede o debe pensar más que en la permanencia.