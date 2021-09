Competir es algo más que estar en el campo

Siento mucha curiosidad por conocer de primera mano -no lo que pone en el diccionario del a RAE- de boca de Rubi, qué definición le da a la palabra "competir" y, además, añadiendo que "se hizo bien", tal y como dijo a la finalización del partido en El Toralín, cosechando el equipo la segunda derrota en cinco partidos y dejando una sensación más que preocupante de un equipo que aspira a subir a Primera. En este tipo de campos y ante este tipo de rivales, como Amorebieta o Ponferradina, es donde se suele decir que las ligas se ganan o se pierden. Si el equipo ya estuvo mal en Lezama, donde vimos a un Almería temeroso, impreciso, sin alma, incapaz de dar dos pases seguidos y superado por un rival inferior, ante la Ponferradina vimos algo muy parecido, donde la falta de intensidad, garra, calidad y remate a portería, entre otras cosas, dejó al equipo sin puntos y a la afición muy enfadada con Rubi y sus jugadores. Es cierto que solo se llevan disputadas cinco jornadas, pero a este equipo se le pide el máximo y se le exige muchísimo, y si no que le pregunten los jugadores y Rubi a Mohamed El Assy, que ya les recordará para qué están en el Almería. A un equipo que aspira a subir a Primera se le debe de exigir muchísimo. No basta con saltar al campo vestido con la indumentaria. Hay que correr, luchar, pelear e intentar hacer todo lo posible para ganar el partido, porque los puntos que no se han sumado ya jamás podrán volver al casillero del Almería. Creo que casi todos fuimos de la opinión tras el paso por El Toralín de que el Almería no compitió como debe hacerlo un equipo aspirante. Un equipo otra vez sin alma, sin criterio claro en el campo y que solo intimidó al rival cuando se vio por detrás en el marcador y el oponente puso la trinchera delante de su portería para no ser sorprendido. Un querer y no poder y eso no da para ganar en esta categoría, donde siempre he dicho que si no corres, te comen. En Segunda hay que pelear desde el calentamiento y eso se ve en la actitud de los jugadores nada más saltar al campo. Ni en Lezama ni en El Toralín se vio.