Desde el ascenso con Javi Gracia, era un suplicio sentarse delante de la televisión o ir a la cabina de turno y ver la versión visitante del Almería. Actuaba porque así lo dictaba el calendario, pero pocas veces jugaba. Si se pueden recordar las victorias rojiblancas en el último lustro sin necesidad de tirar de hemeroteca es porque la UDA apenas competía cuando salía del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y si lo hacía era en contadas ocasiones. Rara vez encadenaba varias salidas con la sensación de mostrar poderío. De momento, eso ha cambiado en el presente curso. De los seis desplazamientos que ha tenido el Almería esta campaña, dos se han saldado con victoria; el de anteayer, con igualada; y la mitad, tres, con derrota. De los seis, sólo en el Sadar, el cuadro unionista llegó al final del encuentro con más de un gol de diferencia, con el partido prácticamente sentenciado. De lo anterior es de perogrullo sacar la conclusión: el equipo de Fran Fernández siempre compite. Y eso es lo importante. Porque así es como llegan los puntos, estando metido siempre en el partido. No hace mucho, hasta hace pocos meses, más en concreto, la UDA comparecía, actuaba, pero pocas veces jugaba y competía. Este periodista ha leído diversas críticas en estos dos últimos días sobre el planteamiento del técnico almeriense, criticándole de conservador por "no ir a por el partido con la expulsión de Caro". ¿Qué es ir a por el partido? Esto no es el videojuego, dándole a 'ultraofensiva'. Delante hay un rival, con mucho potencial, en su campo y con muchos minutos por delante. Quizás haya que valorar lo que está haciendo FF: que este equipo, por el que pocos apostaban, esté a un solo punto de la promoción, compitiendo todos los partidos. Y ojo, escribe alguien que siempre ha criticado el pasotismo típico del almeriense y su poca ambición.