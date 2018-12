Compro la tesis de Corona

Almería, 20 de diciembre de 2018. Estimado Piñeiro, justo antes de que el primer plantel y el filial se hicieran la foto oficial hablaba del tema que planteas justamente con el director deportivo y he de decirte que compro algunas de sus tesis. Alega Corona que un lateral zurdo del Malagueño, colista del grupo IV, cobra más que muchos de tantos otros equipos. También defiende que los equipos B en la categoría de bronce suelen pasarlo mal, poniendo como ejemplo al Valencia Mestalla en el grupo III o al propio Sevilla Atlético, que acaba de descender y es quinto por la cola. Incluso si le dices que debe reforzarse en invierno con algún jugador veterano por línea que apuntale la bisoñez actual te apela a que en tal caso se traiciona el espíritu de cantera, pues esos futbolistas no podrían contar para el primer equipo y cortarían el paso a los mirlos. El debate es complejo pero no pueden quedarse de brazos cruzados. Abonar los 60.000 de prima por el ascenso sería un buen acicate, además del jamón navideño.