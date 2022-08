Compromiso en verano

En los días de lluvia y durante el estío se puede comprobar mucho acerca de jugadores que forman parte de equipos alejados del profesionalismo. Este periodista escuchó recientemente que la diferencia entre un conjunto que juega en categoría nacional u autonómica y otro que lo hace en provincial es la seriedad. Y aunque sea penoso para quienes invierten horas y horas por amor al arte en esto, es la triste realidad. La lógica dicta que debería ser la diferencia de nivel y calidad la que separe una división y otra, pero al final la seriedad termina siendo la clave.

Para los entrenadores de equipos sénior y categorías inferiores termina siendo un quebradero de cabeza la pretemporada, por aquello de quienes, individualistas, no terminan de ver el deporte colectivo como tal. Nadie se lleva las manos a la cabeza si un jugador no asiste por encontrarse a cientos de kilómetros, pero es incomprensible que alguien que se compromete junto a un grupo no vaya a hacer lo que más le gusta durante una hora y media porque prefiere darse un baño en la playa, asistir a la Feria justo en el horario de entrenamiento o descansar para mover el esqueleto horas después en una de esas discotecas del levante almeriense.

Al final es una falta de respeto, no ya hacia los propios técnicos, sino, sobre todo, a sus compañeros que sí dejan lo que tienen que hacer para ir a entrenar. Porque no es lo mismo planificar un entrenamiento para diez jugadores que para veinte, sin hablar de la mano izquierda que se debe tener o no por los problemas que se crean en en el propio vestuario o de aquellos equipos de categorías más bajas con un número justo de efectivos y a los que cualquier baja le resulta fundamental. Cuestión de compromiso, ese que, junto a la educación, se va perdiendo en una sociedad más individualista, término opuesto al intrínsenco en algunas modalidades deportivas como es el colectivo.