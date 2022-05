Noes la primera. Pero casi. Está la UDA cerca de volver a la Primera, como diría el gran Kalu Uche, al tercer intento consecutivo del club ahora presidido por el artista antes conocido como Turki y ahora como padre, no sé si Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Presente estuvo este fin de semana en Almería el jeque, tras mucho tiempo sin rendir visita al flamante Power Horse Stadium. Vino, dio su bendición al rebautizo del recinto y el equipo ganó, goleó y de nuevo convenció a una parroquia almeriense que rozó las 14.000 almas congregadas en una comunión perfecta con los jugadores rojiblancos. No sé si se puede pedir más. Para mí, aficionado confeso de la Real desde antes de hacer la Primera Comunión y de que Arconada pidiera la jubilación, la ya imposible opción de ascender con esa victoria el viernes en Anoeta contra el filial donostiarra me parecía un sueño que hace un año, cuando aquí se escapó de nuevo el playoff y los potrillos txuriurdines luchaban por ascender, se antojaba inimaginable. Pero la imaginación, que de niño volaba y de mayor parece agotarse, sigue superando a la realidad. Y digo desde aquí que si alguien me propone una indecencia sería capaz de plantarme en San Sebastián. Los de Xabi Alonso tienen a tiro a Málaga y Sporting, así que ganando se pondrían de forma virtual en puestos de salvación. Dificultad añadida, una de muchas; que nadie piense que será fácil, sino todo lo contrario: imagino un partido en muchos aspectos más parecido a la primera que a la segunda parte del sábado ante Amorebieta. Tras ese partido, aún en caliente, me parecía buen resultado un empate al día siguiente entre Éibar y Valladolid, al igual que las tablas contra el filial donostiarra no las vería con malos ojos, sea por la tele o sea in situ. Lo que sí es un hecho, acabe cómo y cuándo acabe este sueño, es que da gusto volver a vivir y revivir si cabe con experiencia renovada esta sensación de participar en lo común entre familiares y amigos congregados con intereses y creencias afines. Siguiente paso, en breve. Confirmación a la vista. Amén.