Concejalía de juventud

Los partidos políticos siempre están preocupados por la juventud. Están preocupados por todos, pero el tema juvenil es muy agradecido y su voto tiene un plus. Captar votantes primerizos importa para la fidelización futura. Sin olvidar que, por ley de vida, pueden votarte durante mucho más tiempo.

En el bar hemos leído las promesas para jóvenes. Al bar le sienta bien el cliente joven, consumen más rápido. Así que su bienestar importa. En una cosa estuvimos todos de acuerdo, con la socialista Adriana Valverde. El transporte a la UAL tiene que mejorar y ampliarse. Tengo hijos, y se pasan el trayecto quejándose por wassup de la masificación y la tardanza. Todos los días. No puedo más. Votaré al que solucione eso o bloquee wassup, lo que suceda antes.

Vimos, también, que todos los candidatos coinciden en frases genéricas: oportunidades de empleo, vivienda y un futuro mejor. Tendría gracia que prometieran ponerles de patitas en la calle y el lema fuese no hay futuro, como en el punk. Sobre empleo leímos: "los jóvenes han sufrido mucho los años de crisis" A ver, apuesto a que todos los que hoy tienen 40 años, en alguno momento tuvieron 25. La crisis trascurrió de 2008 a 2013. Los jóvenes de la crisis, por tanto, ya no lo son. Perdieron empleos, no los encontraron, emigraron, sufren paro de larga duración, perdida de habilidades laborales. No, los jóvenes de hoy no son los que más sufrieron la crisis, eran casi niños, lo que no niega su derecho a un futuro.