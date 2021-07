¿Confían en ellos?

Tengo que decir que no tengo nada en contra de Oscar Fernández, nuevo entrenador del filial rojiblanco. Será una excelente persona, trabajador y que tratará de hacer todo lo posible para cumplir con el objetivo que le ha marcado la nueva propiedad.

Pero me sorprende su llegada o su regreso al Almería, más aún después de la estrepitosa temporada que tuvo el curso pasado con el Valencia Mestalla, que acabó descendiendo de categoría, como último clasificado, habiendo ganado tan solo dos partidos en la liga.

En manos de este joven entrenador valenciano ha puesto el club el filial, el primer equipo de la academia rojiblanca. Y yo me pregunto ¿Tan poco confía Joao en los entrenadores de Almería para poner en manos de uno de ellos al filial? Porque en Almería tenemos muy buenos entrenadores y estoy convencido de que por mucho menos dinero del que va a cobrar Oscar Fernández, estarían encantados de dirigir al filial rojiblanco. De ahí que no entienda a Joao, al que ya le salió rana la apuesta portuguesa con Nandinho, al quien le dio hasta dos oportunidades para subir al filial a Segunda B, con dos plantillas que han costado muchísimo dinero, y no lo ha conseguido. Un filial con demasiados jugadores de fuera, cuando si alguien puede sentir los colores o tener máximo compromiso, son los jugadores de la casa, no solo los de Almería, que son muy válidos también, si no que jugadores que llevan muchas temporadas en las bases del club y que merecen más atención por parte de un club que no olvidemos, en sus orígenes y como el Ave Fénix, tuvo que resurgir del compromiso y del cariño de aquellos jugadores con DNI de Almería y que colaboraron para con el resurgir de un equipo que andaba por las catacumbas del fútbol español.

Sí, ellos, los de Almería, tiraron del barco para que no se hundiera, porque tanto jugadores como entrenadores de Almería, son tan válidos o más que los que vienen de fuera para el filial. A los de la tierra, a los que llevan muchos años en las bases del Almería, nadie les gana en compromiso.