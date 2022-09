El duro camino de la impaciencia nos lleva al agobio, al amago de autodestrucción. El Almería vive inmerso en un ambiente crispado. El nerviosismo tras tres derrotas consecutivas y no haber marcado ningún gol nos presenta un escenario complejo en plena reconstrucción del equipo. El necesario cambio de dinámica parte desde la imperiosa obligación de que Rubi no siga lamiéndose las heridas. Es el punto más preocupante. Un entrenador alicaído y cuyo mensaje cae en saco roto. De nada vale ya recordar el final del mercado. Eludir a un pasado que no volverá. Es el presente con el que hay que convivir. La entidad le ha dado al técnico una plantilla con enorme potencial sobre el papel, aunque todavía hay que acoplarla sobre el campo. Los distintos perfiles con los que cuenta el entrenador pueden acabar formando un buen equipo, con muchas novedades que se avecinan en los siguientes duelos. Pero sería faltar a la verdad no mencionar que algunas de las últimas incorporaciones todavía arrastran a finales de septiembre un déficit táctico y casi competitivo. Lo cierto es que, a pesar de este marco decadente, la sensatez y madurez de la directiva debe prevalecer en estos momentos de debilidad. La estabilidad del club es prioritaria cuando hablábamos de consolidar al Almería en la élite del fútbol español. Las cosas tienen que variar tras partidos grises y un parón de selecciones que agudiza la espera para la siguiente victoria. Ahora, en ese duro camino que comentaba al inicio, la figura de Rubi debe ser la encargada de levantar el vuelo. Porque el fútbol, preso de los resultados, carece de recuerdos y hazañas. El técnico de Vilasar de Mar debe voltear la situación con viveza y firmeza. Cambiar el discurso, pasar página, creer en el proyecto y comenzar a activar a un grupo en horas bajas. El fracaso sería no intentarlo y el Almería no ha vuelto a Primera para rendirse en la sexta jornada. Confianza en Rubi.