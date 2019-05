Esta pasada noche se dio el pistoletazo de salida de esta nueva campaña electoral -otra más-. Los partidos en liza presentaron sus lemas y descubrieron sus carteles pidiendo el voto. Quedan para la historia aquellos Yes we can, de Obama, Por el cambio de González o La nueva mayoría de Aznar, que tanto éxito les reportaron. Las semanas previas los candidatos almerienses y sus estrategas dieron vueltas a los mensajes que querían transmitir a los almerienses, algo más importante de lo que pueda parecer a simple vista. Un buen eslogan debe de ser conciso, directo, positivo, sin ideología y centrado en el candidato. De entre los elegidos me quedo, por razones obvias, por el de "Confianza" de Ramón Fernández-Pacheco. Cumple con los requisitos que antes he mencionado, y se trata de un lema sencillo, claro, que te acerca al candidato. Si algo tiene Ramón es cercanía con los almerienses. Ha recorrido todos los barrios, sus fiestas, y conoce las necesidades. Tiene un proyecto ilusionante y la juventud y fuerza para llevarlo a cabo. Es alguien en quién se puede confiar personal y políticamente. Por eso estoy convencido de que ha acertado con el mensaje que quiere transmitir y espero que así se lo reconozcan los almerienses el próximo 26 de abril. Otros han arriesgado menos con sus eslóganes, unos repitiendo el de su partido a nivel nacional, y otros que anuncian la llegada del Siglo XXI con 19 años de retraso.