Confirmación

Domingo, 20 de febrero de 2022. Es el día. Nueve de la noche es la hora. No es un partido a priori atractivo. Tampoco aún clave ni decisivo, pues aún quedará un tercio de competición tras su disputa. Pero el UDA-Mirandés debe confirmar entre la afición rojiblanca ese punto de inflexión que supuso la visita del pasado sábado a La Rosaleda. Lo ideal y tan esperado como el propio encuentro sería que los aficionados respondiesen antes y durante el choque como lo hicieron allí, para recibir a cambio otra victoria que todos deseamos repetir en sólo unos días, el próximo viernes ante un Fuenlabrada al que muchos le tienen muchas ganas.

Ibán Salvador podrá esperar y ahora todos los pensamientos estarán centrados en frenar a los de Miranda de Ebro, que vienen con entrenador nuevo. Joseba Etxeberria seguirá estando acompañado de su ya inseparable -y viejo conocido nuestro- Jorge Pérez, tras su aventura en Tenerife y su paso por el filial del Athletic. Ambos coincidieron en sus inicios como jugadores a finales de los 90 en el primer equipo de los leones y, mientras que el primero encontró la estabilidad, el segundo hizo carrera en el sur, especialmente en Lorca pero también pasó por Almería y Roquetas.

Ojalá no se cumpla el dicho futbolero de "entrenador nuevo, victoria segura". Seguro que la afición rojiblanca responde y ayuda en lo que pueda a sacar los partidos de casa adelante. A poco que se cumpla la premisa de la media inglesa, tendremos pie y medio en Primera. Es así. Rivales, aparte de nosotros mismos, también tendremos y no sólo seguirán siendo Éibar -que mientras acabo de soltar mi rollo se las tiene en Girona- y Valladolid -que abrió la jornada en Cartagena marcando y asustando-. El Tenerife no quiere perder comba y sería importante que lo hiciera para buscar ese colchón que perdimos por el camino entre Navidad y la cuesta de enero.

Ya sólo queda confirmar la mejoría. El Mediterráneo espera con los brazos abiertos siempre, como en casa en ningún sitio. Así debería ser. Todo debe ser aún mejor con todos los tuyos alrededor. Hagámoslo posible. Cada vez toma mejor forma un hogar que ensaya desde hace años esa ansiada vuelta a Primera. Volveremos otra vez, solo falta acabar por confirmarlo. Y la confirmación empieza ante el Mirandés para cerrar la semana y seguirá ante el Fuenlabrada para abrir la siguiente jornada. Sacar esos dos partidos adelante será confirmar toda aspiración de ascenso. Si además va acompañado de buen ambiente en la previa y la grada, se confirmará que nos hemos hecho grandes.