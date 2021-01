Conflicto de intereses

Londres, 14 de enero de 2021. Estimado Navarro, el lunes leía con preocupación tu información acerca del malestar de la directiva con el Ayuntamiento a cuento de la Supercopa de fútbol femenino que se disputa en el Estadio de los Juegos Mediterráneos y que coincidirá el sábado con la eliminatoria copera ante el Alavés (lo de la RFEF, organizadora de ambas competiciones, es también para echarle de comer aparte). Estamos de acuerdo en que el Estadio es de propiedad municipal y el club tiene una concesión, pero también tendremos que señalar que el Almería corre con los gastos de mantenimiento y está siendo un inquilino ejemplar. Así, me cuesta entender que el Consistorio, aunque fuera por mera cortesía, no involucrara al club rojiblanco en todo este asunto, como tampoco se entiende que en tiempos de pandemia coincidan estas dos competiciones tan alegremente. La relación entre Ayuntamiento y club, quiero creer, es buena, pero debería ser más fluida, no solo por parte rojiblanca…