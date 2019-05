Conquistar el trono de hierro

Querido Norberto, si no me equivoco eres uno de los que han disfrutado con el final de 'Juego de Tronos', algo que por desgracia no puedo compartir. Con la conclusión tan reciente y sin querer entrar en spoilers demasiado grandes, me gustaría que me respondieses si crees que en nuestros ayuntamientos pasará como en la serie, que al final el trono de hierro es para alguien que casi pasaba por allí y poco ha hecho. ¿No piensas que corremos el riesgo de que gente que se lo ha currado, que se ha batido el cobre en la oposición o al frente del gobierno local de turno, puede acabar siendo presa del fuego de dragón? Me temo que, por mucho que se repita eso de que las municipales son diferentes, que se vota a la persona y no al partido, este año la cosa será distinta... y no necesariamente para mejor. Tampoco es que podamos presumir de tener grandes héroes de brillante armadura, o acaso bastardos que se hacen grandes a sí mismos en el campo de batalla, pero todo me hace pensar que muchos consistorios tendrán un rey de los siete reinosentado en una silla con una pata coja más que en un trono de espadas fundidas. Al final, habrá más de un 'Dracarys', seguro.