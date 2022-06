Consolidar la base

Una de las buenas cosas que tiene el hecho de que la era Turki cumpla 3 años es que, en clave de planificación, la dirección deportiva tiene todo bajo control y se permite marcar los tiempos de las negociaciones y fichajes pendientes. Así, en los últimos días, el Almería ha anunciado las renovaciones de Ely y Centelles, así como la compra de Pozo y Babic, que han cumplido con creces en sus cesiones y tenían cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso. El Almería consolida la base del equipo, una zona que ha sido clave esta temporada (los rojiblancos concedían poco en defensa) y estos cuatro jugadores se han ganado en el campo seguir formando parte del club. Que el Almería mantenga la columna vertebral, no sólo defensiva, del equipo que logró el ascenso sólo puede ser positivo. Es una base buenísima y eso nos permite traer jugadores que realmente vayan a marcar la diferencia para nuestra lucha por la permanencia. Desde que el lunes pasado saliera el nombre de Cavani, no pasa un día sin que dos o tres jugadores se asocien al Almería. En algunos casos son filtraciones interesadas de los representantes, buscando mover y encarecer su producto, en otros son meras especulaciones sin ninguna base. De aquí a que se cierre el mercado, seguro que habrán salido más de 100 posibles fichajes. Está claro que entre tanto nombre alguno acertarán, pero mi consejo en esta época estival es tener paciencia, ilusionarse de forma medida y disfrutar con la planificación y la plantilla que se confeccione para nuestro regreso A Primera. A Sadiq se le recibió con cierta decepción, porque muchos esperaban a Stuani, y al final su fichaje ha demostrado ser una bendición, pese a que no lo conocíamos. En cuanto a las bajas, Buñuel, Makaridze y Monte ya son historia. No serán los únicos y puede que haya alguna salida que no guste, pero el club necesitará abrir hueco y ajustarse al límite salarial que se nos imponga para poder fichar lo que quiere fichar. Lo que tenemos claro es que esta plantilla será competitiva y en nada se parecerá a las que tuvimos en Primera tras el ascenso de Gracia...