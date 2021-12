Contigo empezó todo

Este sábado murió Manolo Santana, se indispuso después de comer, mientras mantenía una dura batalla contra el parkinson. Tenía 83 años. Morir no es dejar de estar. Santana sin temor a equivocarme es con seguridad, el deportista más importante que ha dado este país, porque sobre él se construyó la práctica deportiva a primer nivel. Nació en 1938 en plena guerra civil. La contienda marcó la infancia de este hijo de electricista -su padre estuvo preso 10 años por pertenecer al bando perdedor- que por esas cosas del destino accedió a la práctica de una disciplina solo habilitada para las élites locales. La casa de los Santana Martínez se encontraba cerca del Club de Tenis Velázquez, donde Braulio, el hermano de Manuel, encontró trabajo de recogepelotas. Hasta allí, Manolo se acercaba todos los días para llevarle la comida a Braulio, para después quedarse mirando parte del mundo al que él no accedía. Al poco tiempo también se convierte en recogepelotas y desde entonces hasta nuestros días, jamás dejó de tener relación con la bola. Gracias a la ayuda desinteresada de un socio del club, Álvaro Romero-Girón, el pequeño de los Santana pudo continuar con sus estudios básicos sin dejar de jugar al tenis. En 1965 fue designado mejor jugador amateur del mundo. En 1966 encabezó la clasificación mundial. Ganó 37 torneos, cinco de ellos Gran Slam. Se convirtió al profesionalismo en 1968. Jugó 119 partidos de Copa Davis con el equipo español. Ganó 91. Fue capitán nacional entre 1980 y 1985. En 1995 volvió a asumir el cargo. Hasta la irrupción de Rafa Nadal en el año 2008 y Conchita Martínez en el ´94, Santana era el único tenista español que había ganado el torneo de Wimbledon, a los que se suman Roland Garros en el ´61, repitió en el ´64 y el US Open de 1965. En el año 2001, recibió la medalla de oro al mérito otorgada por el Ayuntamiento de Madrid. Seguramente le llegarán más reconocimientos a título póstumo porque Manolo Santana sentó las bases del deporte moderno español. Con él empezó todo.