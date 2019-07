Continuidad real

Si el Almería busca crecer necesita darle continuidad al proyecto que comenzó el pasado estío después de esa limpia en el vestuario y no conformarse con ser un trampolín. Los de Fran Fernández realizaron una notable temporada el pasado año (no hay que calificar tampoco con un sobresaliente o matrícula de honor una décima posición) y para ir a más la continuidad es necesaria. De ahí que la afición rojiblanca haya celebrado la opción de compra por Juan Ibiza, consciente de las cualidades del ya ex del Villarreal. Desde la Vega de Acá se vende que le han dado continuidad, aunque ésta será real si no se marchan Álvaro y Corpas y regresan Saveljich y Real. No va a ser fácil que los movimientos salgan de manera positiva en el ámbito deportivo con los cuatro nombres anteriores, pero la UDA debe hacer el máximo esfuerzo en todos esos casos. Unos cuatro casos que también podrían salir cruz, siendo la continuidad más falsa que esos pactos políticos. Suponiendo que acaben saliendo el pichichi de la categoría y Corpas (algo más que probable) y que Saveljich y Real no vuelvan a vestir la zamarra unionista (más de lo mismo que lo anterior), Óscar Fernández sólo contaría con cinco titulares del pasado curso. Cinco titulares que rindieron a un gran nivel (Martos no tanto), pero que las sinergias con Eteki, Rioja, Real, Saveljich, Álvaro y Corpas provocaron que funcionasen mejor en colectivo. De hecho, en el peor de los casos (sin contar con sorpresas con Owona o De la Hoz), OF sólo contaría con seis de los catorce jugadores más utilizados la pasada campaña, los únicos catorce que superó el millar de minutos en liga, estando el resto relegado a un segundo y tercer plano, por debajo de los 700 minutos. Esas cuatro operaciones son de las más importantes de los últimos años. Y si la primera se resuelve de manera positiva, la segunda caerá como pieza de dominó porque verá que el proyecto va en serio.