Contradicción pura y dura

Almería, 28 de junio de 2018. Estimado Piñeiro, el titular del comunicado del Almería para desmentir la nota emitida por la parte presuntamente interesada en comprar es pura contradicción. "Toda negociación con el sr. Cortacero es inexistente o está rota en la actualidad", reza su encabezado. No hay que ser muy ducho en lingüística para deducir que si una negociación ha sido inexistente, como asegura el primer axioma del enunciado, es imposible por tanto que se rompa, pues no existió. La coletilla de que está rota en la actualidad, sin embargo, indica efectivamente que esas conversaciones han existido, como es 'vox populi' y este medio puede corroborar. Solo me quedaría pensar en una calculada ambigüedad para salvar el trago de estar retransmitiendo el proceso de venta en los medios. Como "merienda de negros" lo calificó el propio Alfonso García en un desafortunado comentario. Yo ya no sé a quién creerme y eso es lo malo, que muchos no creerán a Cortacero, pero tampoco a Alfonso. Ese es el drama.