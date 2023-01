Normalmente, en la vida, a poco que te detengas a reflexionar y te plantees un par de cosas, caes en contradicciones. Lo mismo suele ocurrir en el mundo del fútbol. Una de las ambigüedades en las que suelo moverme continuamente es en la de creer a pies juntillas que ningún futbolista merece jugar por decreto y, al mismo tiempo, defender a capa y espada que los buenos deben estar sobre el césped pase lo que pase. Siempre consideré más probable que un jugador virtuoso decante la balanza a tu favor, aunque no esté aportando gran cosa, que depender de un mediocre entregado en cuerpo y alma. El ya manido debate de la portería, ocupada por un recién llegado a la élite como Fernando Martínez por delante de un guardameta contrastado y de nivel superlativo como Pacheco puede ser ejemplo de esta contradicción. El que lo está haciendo bien contra el que más nombre tiene. El que se lo merece contra el que, seguramente, se lo merecería de poder demostrarlo. Complicado. Sin embargo, aquí la contradicción se puede evaporar y es que el jugador que actualmente está actuando como titular está cumpliendo con creces. Por tanto, al otro solo le queda esperar. Es la máxima del fútbol. Asumido esto, aquellos que intentamos introducir algo de humanidad en el cada vez más frío mundo de los negocios futbolísticos nos medimos a otra contradicción. Que la actitud de Pacheco es la de un adolescente inmaduro es más que evidente. Que dejar en la grada a un jugador en su plenitud durante los cuatro años que le restan de contrato es demasiado cruel, también. La solución parece sencilla: aguantar este curso con la que continúa siendo una de las mejores porterías de Primera y, en verano, cuando ya no haya peligro de reforzar en mitad de la temporada a un rival directo, separar los caminos. Porque el Almería no merece tener un futbolista que enturbie el vestuario, pero un jugador tampoco merece desperdiciar sus mejores años de carrera por haber tomado una mala decisión.